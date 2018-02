Sono rimasti senza mastelli, tensione all'ufficio Ecologia: i vigili riportano la calma

All’ufficio Ecologia sono dovuti intervenire, più volte, gli agenti della polizia municipale. E lo hanno fatto per cercare di riportare la calma. All’ufficio di palazzo dei Giganti, negli ultimi giorni, è un andirivieni di agrigentini che sono rimasti senza mastelli. Perché i kit sono finiti ormai da una decina di giorni.

Qualcuno, abbassa la testa, la scuote e arrabbiato, va via. Altri alzano il timbro della voce e accusano. Tre giorni dopo l’avvio del servizio di “porta a porta” è successo proprio quello che si temeva. Gli agrigentini ritardatari sono rimasti senza mastelli. E al momento – tranne decisioni dell’ultim’ora da parte del Comune – non sembra che ci siano soluzioni alla porta di mano.

C’è stato un errore di calcolo nel numero di kit da distribuire. Sono stati conteggiati i contribuenti e non gli immobili. Così chi, residente nel centro urbano o storico della città dei Templi, con largo anticipo, si è recato al front office del viale Della Vittoria o in quello del Palacongressi al Villaggio Mosè, ha ritirato i kit per l’abitazione principale e per la casa al mare o in campagna. Chi invece, residente nel centro, ci ha pensato praticamente all’ultimo, non solo ha trovato le porte dei vari front office ormai sbarrate, ma è rimasto senza mastelli. Spetterà al Comune risolvere anche questa criticità-