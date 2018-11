Gli agrigentini non rinunciano al mare, neanche quando l'allerta è "gialla"

Al mare non si rinuncia. Specie dopo l'ultimo infernale week end di maltempo.

Complici i caldi raggi di sole, come da tradizione, gli agrigentini - stamani - si sono riversati a San Leone, in uno dei locali più conosciuti e gettonati, ma non soltanto. Un modo "classico" per staccare la spina dallo stress settimanale e per incontrare vecchi amici e conoscenti. Il tutto in riva al mare, appunto. Gli agrigentini, di fatto, non rinunciano al mare. Non lo hanno fatto oggi, giornata per la quale la Protezione civile regionale, aveva diramato una allerta "gialla" che è quella della "vigilanza". E non lo faranno neanche in pieno inverno.