Via vai dal carcere per due agrigentini a Liegi, arrestati per traffico di droga

Erano stati arrestati per tentato omicidio, poi scarcerati per un vizio procedurale durante l’arresto, e adesso arrestati nuovamente per traffico di cocaina. Stiamo parlando di Antonio Bellavia, 49enne di Favara e Salvatore Prestia 39enne di Porto Empedocle. Entrambi, secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, sono residenti a Liegi.

I due agrigentini comparsi davanti ai giudici lo scorso 16 aprile avevano confermato l’arresto poi, però, qualcosa è cambiato. Il 30 aprile per via di un vizio procedurale i due sono stati scarcerati. Tutto illusorio, perché, nelle intercettazioni delle autorità belga è saltato fuori un presunto traffico di cocaina. Gli inquirenti hanno disposto ancora una volta l’arresto.