Corruzione, condanna in Cassazione per un'agrigentina a Milano

Confermata anche in Cassazione la condanna a tre anni per un'agrigentina dipendente del Comune di Milano accusata di corruzione per aver "favorito" un'azienda per ottenere un avanzamento di carriera. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia in edicola oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna si chiama Giovanna Afrone ed è un'ex funzionaria del Comune di Milano. Fu coinvolta nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano per l’infiltrazione del clan mafioso dei Laudani in Lombardia. Era stata già condannata in primo grado a tre anni con il rito abbreviato.