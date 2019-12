Bloccata a Valencia arriva l'ok dal consolato, Giulia può tornare a casa

Ha appena chiuso le valige e domani salirà su un aereo che la porterà dritta in Sicilia. Giulia Indelicato, agrigentina che pochi giorni fa ha subito un furto che le è costato più caro del previsto. La ragazza, che si trovava a Valencia per via di un Erasmus, è la protagonista di una grande disavventura.

Denuncia alla mano, Giulia, si è vista sbattere in faccia le porte di una rinomata compagnia aerea. Si, perchè, per salire a bordo di un aereo, agli addetti ai lavori, non è bastata la denuncia ed un file pdf con la carta di identità, occorreva un Visto.

Documento che, però, il Consolato non è riuscito a fornire in tempo. “Sono tutti irreperibili – aveva fatto sapere la madre della ragazza ad AgrigentoNotizie - non riusciamo a rintracciare nessuno. E' paradossale".

Dopo diverse peripezie burocratiche, Giulia Indelicato ed il padre potranno tornare a casa E’ bastato un timbro sulla denuncia fatta alla polizia spagnola per non avere ostacoli. Timbro, dunque, fatto dal consolato italiano. L’ufficio, chiamato ripetutamente dalla famiglia, era chiuso per via di una festività e quindi nessun impiegato era disponibile. Tre giorni di odissee e negazioni che avevano gettato nello sconforto la famiglia.

Giulia, domani, tornerà a casa e potrà riabbracciare la madre ed il fratello. Un dai e vai burocratico che ha causato non pochi problemi. La compagnia aerea ha scelto di fare volare gratuitamente la ragazza. Nessuno sconto, invece, per il padre obbligato a riacquistare il biglietto. La burocrazia aveva bloccato Giulia in Spagna, una disavventura che, certamente, la ragazza non dimenticherà mai.