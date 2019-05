Coltello in mano, aggredisce la propria moglie: donna in ospedale e 69enne fermato

Domenica da incubo per una donna. Un uomo aggredisce la propria moglie e la manda in ospedale: finisce in manette poco dopo. Un 69enne di Noha, la frazione di Galatina, è stato infatti arrestato nel pomeriggio di ieri dagli agenti di polizia del commissariato locale.

Dopo aver fatto rientro in casa, l’uomo avrebbe impugnato un coltello, presumibilmente procuratosi dall’esterno. È stato il figlio della coppia ad allertare le forze dell’ordine, temendo per le sorti della madre, una donna originaria dell’Agrigentino. Fermato in tempo dai poliziotti, prima che la situazione potesse degenerare, l’uomo è stato fermato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.

La malcapitata, intanto, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e accompagnata presso l’ospedale “Santa Caterina Novella” della cittadina. Affidata al personale medico e sottoposta agli accertamenti, è stata ritrovata con gravi e lesioni, giudicati guaribili nell’arco di circa 25 giorni. Ma, fortunatamente, è fuori pericolo.

Maggiori dettagli nel corso della giornata.

(fonte LeccePrima)