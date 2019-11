Consorzi di bonifica, fino a marzo 2020 uno "sconto" per gli agricoltori

Consorzi di Bonifica, arriva un “aiuto” dalla Regione per gli agricoltori. La giunta di Nello Musumeci ha infatti presentato un disegno di legge che offrirà “un aiuto al settore agricolo che versa in uno stato di grave crisi” provocata anche dal forte maltempo che si è abbattuto sull'isola. La sospensione, comunque a tempo, riguarderà solo il pagamento della quota “istituzionale” e non anche della quota del costo dell’acqua, che è stata in larga parte già riscossa trattandosi di somme risalenti negli anni.

Si tratta comunque di una riduzione (tra l’altro richiesta più volte dai coltivatori) che dovrebbe tra l’altro influire particolarmente sugli imprenditori agricoli locali, e a dirlo sono proprio i numeri: il consorzio di bonifica 3, quello che interessa la nostra provincia, infatti, è anche quello che sta ottenendo l’anticipazione di tesoreria più alta in assoluto per gli anni che vanno dal 2016 al 2018: ben 7 milioni di euro a fronte del milione e mezzo chiesto da Trapani, le 250mila euro di Caltanissetta, i 3 milioni di Catania, o i quasi 2 milioni e 200mila euro di Enna. Tanti soldi da restituire con un tasso di interesse del 4% e che, per quattro mesi (da dicembre a marzo 2020) varranno uno “sconto” per i coltivatori di oltre 93mila euro solo fino al prossimo 31 marzo 2020.