Invasi pieni, campagne a secco: si corre ai ripari per salvare l'annata

Invasi pieni, campagne a secco. Come racconta infatti il quotidiano La Sicilia in edicola oggi, mentre le precipitazioni naturali da ormai un paio di mesi sono un vero e proprio miraggio, cosa che sta mettendo a dura prova le coltivazioni in molte zone della provincia, gli invasi regionali sarebbero tutti pieni quasi fino al limite massimo previsto.

Stando al quotidiano catanese, le dighe conterrebbero quasi 95 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua a fronte di oltre 110 milioni disponibili.

Il Consorzio di bonifica, quindi, starebbe valutando l'ipotesi di un piano di irrigazione urgente al fine di limitare i danni.