Otto colpi di pistola contro un 25enne, agguato a Palma di Montechiaro

Otto colpi di pistola - una calibro 45 - sono stati esplosi contro un venticinquenne di Palma di Montechiaro. E' accaduto in via Salvatore Quasimodo, in pieno centro urbano. Non è chiaro - non al momento - cosa sia successo. La polizia di Stato sta cercando di verificare se il giovane, al momento dell'agguato, fosse a piedi o se era su un mezzo di locomozione. Di certo pare che, al momento, vi sia il fatto che sul selciato, i poliziotti del commissariato cittadino abbiano ritrovato e già recuperato otto bossoli di quella che sembrerebbe essere appunto una calibro 45.

Il venticinquenne è stato soccorso e portato all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dove i medici lo stanno sottoponendo ad un delicato intervento chirurgico.

Sono naturalmente ore concitate per i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro che stanno cercando di fare chiarezza su cosa sia, con precisione, accaduto e su chi abbia esploso quella raffica di colpi. Al momento, non si sa quanti colpi siano andati a segno e abbiano raggiunto il venticinquenne. Certo è che sull'asfalto sono rimasti 8 bossoli.