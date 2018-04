"Ho subito un'ingiustizia e ho perso la testa", l'aggressore dell'impiegato Asp davanti al gip

"Ho subito angherie e ingiustizie, per questo ho perso la testa". Calogero Condello, 32 anni, di Porto Empedocle, si giustifica così davanti al gip Francesco Provenzano che ha emesso nei suoi confronti, come chiesto dal pubblico ministero Emiliana Busto, un'ordinanza che gli impone gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Condello è accusato di avere picchiato selvaggiamente - provocandogli la frattura al cranio ed un'emorragia cerebrale - un impiegato dell’Asp: un cinquantenne di Raffadali che svolgeva le funzioni di segretario della commissione invalidi civili. All'origine della brutale aggressione, a mani nude e senza l'ausilio di alcuna arma, la decisione dell'organismo di riconoscergli l'invalidità solo a partire dal 2015 e non retroattivamente per diversi anni precedenti come aveva chiesto. Condello, difeso dall'avvocato Luigi Troja, si è difeso spiegando di avere subito "angherie e ingiustizie. Ho perso la testa - ha aggiunto - perchè ho chiesto spiegazioni per l'ingiustizia ricevuta e sono stato cacciato in malo modo".

Il provvedimento cautelare è scattato lo scorso 25 aprile, a distanza di quindici giorni dall'aggressione, avvenuta negli uffici della “Cittadella della salute”, del viale Della Vittoria. Condello prima era fuggito e poi si era presentato in commissariato a Porto Empedocle. Dopo la denuncia è scattata l'ordinanza cautelare.

Condello deve adesso rispondere di lesioni aggravate a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il giudice lo ha autorizzato ad uscire alcune ore dalla sua abitazione per frequentare una scuola serale. La difesa ha già presentato la richiesta di scarcerazione al tribunale del riesame.