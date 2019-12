"Brutale pestaggio ai danni di un tassista per vendicare denuncia", condannati padre e figlio

Rappresaglia a calci e pugni per vendicare una denuncia per minacce di cui era stata "promessa" la remissione. In realtà sarebbe stato un equivoco perchè la querela era stata già ritirata e la notifica sarebbe partita per un errore. Vincenzo Interlici, 54 anni, e il figlio Pasquale, 27 anni, sono stati condannati per l'accusa di lesioni. Nove mesi sono stati inflitti al padre, sette al figlio. La differenza di pena è dovuta al fatto che il cinquantenne ha dei precedenti e, proprio per questa ragione, non potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena.

La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Rossella Ferraro. I due imputati dopo avere ricevuto la citazione al processo per minacce, secondo quanto ha accertato il processo, sarebbero andati a trovare il tassista che aveva loro assicurato di avere ritirato la denuncia e lo avrebbero picchiato selvaggiamente con calci e pugni. La violenta aggressione è avvenuta nei pressi della clinica Sant'Anna, all'altezza del parcheggio di Porta V.

L'uomo riportò la frattura della mandibola e alcune ferite al volto e alle mani. L'episodio è avvenuto il 15 luglio del 2014. La Procura della Repubblica, con un provvedimento firmato dal pm Matteo Delpini, dispose la citazione diretta a giudizio. I due imputati, difesi dall'avvocato Salvatore Cusumano, si sono sempre difesi sostenendo di essere estranei ai fatti.

Una tesi che aveva convinto anche il pubblico ministero in considerazione del fatto che la vittima non aveva indicato con certezza i due imputati come autori dell'aggressione e, anzi, aveva indicato un loro parente come possibile autore. Il magistrato della Procura, infatti, aveva concluso la requisitoria chiedendo l'assoluzione.