Sacerdote picchiato da balordi, no dalla Procura per la messa alla prova di un imputato

La difesa di uno dei sette giovani accusato di avere devastato un bar e picchiato il sacerdote che aveva provato a sedare gli animi, chiede la cosiddetta “messa alla prova”. Il pubblico ministero si oppone rappresentando che “l’imputato ha diversi precedenti penali” e, quindi, non avrebbe diritto a beneficiare di questo istituto che prevede l’estinzione della pena dopo l’eventuale superamento di un programma di recupero.

L’episodio al centro della vicenda è avvenuto il 19 febbraio del 2014. Il gruppo di sette giovani, per ragioni mai chiarite, avrebbe preso di mira un bar del Quadrivio Spinasanta aggredendo selvaggiamente il fratello del titolare e una donna che era all'interno. Entrambi furono presi a calci e pugni. L’uomo, in particolare, riportò un grave trauma facciale con una prognosi di trenta giorni.

Contusioni varie per la donna che se la cavò con cinque giorni. Il bar, però, fu quasi distrutto: gli aggressori avrebbero infatti distrutto sedie, vetrate e altri oggetti. Don Mario Sorce, parroco del Quadrivio Spinasanta, ha sentito le grida dal suo ufficio ed è sceso per calmare gli animi venendo, invece, a sua volta aggredito. Cinque anni dopo l’assalto, sette giovani sono finiti processo. Si tratta di Giuseppe Contrino, 34 anni; Nizan Bhiri, 33 anni; Salvatore Capraro, 30 anni; Silvestre Giovanni Russo, 29 anni; Stefano Davide Burgio, 35 anni; Angelo Caparezza, 24 anni; e Gabriele Minio, 30 anni; tutti di Agrigento. Ieri mattina l’avvocato Ninni Giardina ha chiesto, per Contrino, la cosiddetta “messa alla prova”: in sostanza, se il giudice Andrea Terranova darà il via libera, si sottoporrà a un programma di recupero svolgendo dei lavori non retribuiti di pubblica utilità e, in caso di superamento, il reato sarà considerato estinto. Il pm Fabrizia Fasulo si è opposta e il giudice deciderà il 9 dicembre. Agli imputati vengono contestati i reati di danneggiamento e lesioni aggravate. I difensori (nel collegio anche gli avvocati Daniele Re, Fabio Inglima Modica, Giovanni Gallo Afflitto e Salvatore Bruccoleri), prima dell’eventuale apertura del dibattimento, potranno chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.