Parla l'infermiere aggredito: "Schiaffi e pugni appena ho iniziato a lavorare"

"Durante la normale attività, mentre facevo il giro per rilevare i parametri vitali dei pazienti in attesa di ricovero, mi sono visto arrivare con tanta aggressività e violenza questo individuo e mi ritrovo adesso in queste condizioni con i segni sul volto della mia brutta avventura dopo tantissimi anni di lavoro e di sacrificio".

A parlare, sulle colonne del Giornale di Sicilia oggi in edicola è Giovambattista Truncali, infermiere del Pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, aggredito nei giorni scorsi pare senza alcun motivo scatenante. L'uomo è in malattia e tornerà al lavoro a fine mese. I carabinieri hanno nel frattempo individuato l'aggressore.

Resta la preoccupazione da parte delle sigle di categoria oco iniziato il turno di lavoro mattutino. I carabinieri avrebbero già individuato l'aggressore e Truncali, che al momento si trova nella sua casa di Caltabellotta (15 giorni la prognosi) è deciso a presentare denuncia