Ha rotto la testa al segretario della commissione Asp, aggressore in ospedale

Non era stato convocato in commissione invalidi civili. Ha anzi interrotto la seduta. E lo avrebbe fatto per contestare, a suo dire, il mancato riconoscimento di una sua patologia. L’operatore amministrativo in servizio negli uffici delle commissioni per il riconoscimento dei benefici di invalidità civile – un impiegato dell’Asp di Agrigento che, in quella seduta, svolgeva funzioni di segretario – ha tentato di calmare ed è riuscito ad allontanare il giovane empedoclino che protestata. Il trentaduenne di Porto Empedocle si è però, una volta accompagnato in un’altra stanza, scagliato contro l’operatore amministrativo dell’Asp.

Un cinquantenne che è stato selvaggiamente picchiato tant’è che ha riportato varie lesioni e la frattura del cranio. Ieri, l’impiegato dell’Asp risultava essere in prognosi riservata. Non in pericolo di vita, ma i medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove è stato ricoverato, non si sbilanciavano. L’aggressore è fuggito prima dell’arrivo – nella “Cittadella della salute”, in viale Della Vittoria, - delle “Volanti” della Questura. Poco dopo però s’è consegnato, spontaneamente, al commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli.

Il trentaduenne ha confessato ogni cosa ed è stato, visto che - durante l'aggressione dell'impiegato - ha riportato una frattura ad un polso, accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento dove i medici gli hanno diagnosticato 30 giorni di prognosi. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali gravi, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, violenza e minacce a pubblico ufficiale.