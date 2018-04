"Ha rotto la testa a un impiegato dell'Asp", arrestato 32enne

Picchiò selvaggiamente – provocandogli la frattura al cranio ed emorragia cerebrale – un impiegato dell’Asp: un cinquantenne di Raffadali che svolgeva le funzioni di segretario della commissione invalidi civili. Era lo scorso 10 aprile quando l’aggressore - fuggito prima dell’arrivo alla “Cittadella della salute”, del viale Della Vittoria, dei poliziotti delle “Volanti” della Questura – si presentava, poche ore dopo il fatto, al commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e ammetteva l’accaduto. Allora, l’empedoclino trentaduenne venne denunciato alla Procura. Nelle ultime ore, i poliziotti delle “Volanti” e quelli del commissariato empedoclino lo hanno arrestato. In esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Gip Francesco Provenzano su richiesta del Pm che si è occupato del coordinamento delle indagini, i poliziotti hanno arrestato e posto ai domiciliari, con braccialetto elettronico, Calogero Condello che dovrà rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio.

I poliziotti delle “Volanti” e quelli del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, tutti coordinati dallo stesso dirigente: il vice questore Cesare Castelli, si sono occupati delle indagini che hanno permesso di ricostruire cosa avvenne quel pomeriggio all’interno di uno degli uffici dell’Asp. E lo hanno fatto sentendo diverse persone e acquisendo le cartelle cliniche. Il giovane – secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia di Stato – avrebbe contestato la data di inizio del riconoscimento dell’invalidità civile.

L’operatore amministrativo in servizio negli uffici delle commissioni per il riconoscimento dei benefici di invalidità civile – l’impiegato dell’Asp che, in quella seduta, svolgeva funzioni di segretario – ha tentato, quel giorno, di calmare ed è riuscito ad allontanare il giovane. Il trentaduenne, accompagnato in un’altra stanza, si sarebbe scagliato contro l’operatore amministrativo dell’Asp. L’uomo è finito in ospedale – per la frattura del cranio e l’emorragia cerebrale – e per diversi giorni i medici mantennero riservata la prognosi. I poliziotti già da quel pomeriggio si sono messi al lavoro, acquisendo incartamenti e sentendo diverse persone, per ricostruire ogni dettaglio. All’impiegato dell’Asp, soltanto dopo diversi giorni, i medici diagnosticarono una prognosi di oltre 40 giorni. Un “dettaglio” questo che ha fatto ritenere aggravato il reato, così come anche il fatto che l’impiegato fosse un pubblico ufficiale.