"Ti devo martirizzare": avviso di conclusione delle indagini per l'aggressore di don Pontillo

Aveva minacciato e aggredito a calci e pugni don Giuseppe Pontillo, parroco della Cattedrale. Era il 2017.

Oggi, racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia, quell'uomo, Carmelo Rizzo, 38 anni, ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini per il reato di "offesa a una confessione religiosa mediante il vilipendio o danneggiamento di cose". Pontillo non rimase ferito e anzi non presentò denuncia, perdonando l'uomo - suo parrocchiano - per il gesto compiuto verosimilmente in un momento di poca lucidità stante che disse a Pontillo che lo avrebbe martirizzato.