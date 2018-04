Aggredito e picchiato dall'ex moglie e dai figli, la polizia riporta la calma

Un cinquantenne agrigentino sarebbe stato picchiato dall’ex moglie e dai due figli. Per riportare la calma, nel centro storico di Agrigento, è dovuta intervenire una pattuglia della sezione “Volanti”. L’uomo non ha ritenuto di dover far ricorso alle cure e agli accertamenti dei medici del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, né tanto meno di formalizzare querela di parte contro i propri congiunti.

Pare che la coppia si stia separando e dunque i rapporti non sarebbero affatto dei migliori. Non è chiaro cosa abbia determinato l’alterco, probabilmente l’ennesimo, che ha portato poi all’aggressione del cinquantenne che comunque avrebbe riportato diverse escoriazioni ed ecchimosi. I poliziotti delle “Volanti” continueranno, come già fanno con altre, a tenere d’occhio anche questa situazione familiare.