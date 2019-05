Aggredito agente penitenziario al carcere Petrusa, la denuncia dell'Osapp

Un detenuto di "alta sicurezza" avrebbe aggredito un agente penitenziario in servizio al carcere di Agrigento. A denunciarlo è stato il sindacato Osapp attraverso il suo segretario generale, Domenico Nicotra, il quale pone l’attenzione "sull’esiguità del personale di polizia penitenziaria a disposizione nel carcere di Agrigento e più in generale in tutta la Sicilia".3

“Non sono ancora note le dinamiche e le motivazioni che hanno spinto il giovane detenuto a scagliare un calcio al malcapitato agente - spiega -, tuttavia l’unica certezza è che il poliziotto aggredito ha dovuto ricorrere all’assistenza del locale ospedale. È auspicabile che quanto prima si superino gli effetti deleteri della legge Madia che in modo drastico ha tagliato gli organici del corpo di polizia penitenziaria.”