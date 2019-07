Aggredita e picchiata a piazzale Rosselli, 29enne in ospedale: denunciata una coppia

Ventinovenne romena denuncia, alla polizia di Stato, d’essere stata picchiata a piazzale Rosselli. La donna è anche finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici le hanno diagnosticato contusioni ed escoriazioni guaribili in 7 giorni. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno immediatamente acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza e hanno ricavato dei frame che hanno permesso l’identificazione dell’uomo e della donna che avrebbero aggredito e picchiato la ventinovenne. Si tratta di due connazionali: una donna di 22 anni e un uomo di 28 anni.

Entrambi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Dovranno rispondere, adesso, dell’accusa d’aver provocato lesioni lievi. A quanto pare – stando alle investigazioni realizzate dai poliziotti della sezione Volanti – la ventinovenne romena sarebbe stata picchiata perché aveva chiesto loro di restituirgli i soldi, qualche centinaio di euro, che gli aveva prestato in precedenza. Per tutta risposta, in piazzale Rosselli: area del terminal dei bus extraurbani, la ventinovenne sarebbe stata accerchiata e malmenata.

L’attività investigativa dei poliziotti delle Volanti è stata rapidissima ed ha consentito di fare chiarezza sul brutto episodio avvenuto a piazzale Rosselli e di denunciare i due presunti autori dell’aggressione.