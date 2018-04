Nuovo aggiornamento dell'elenco di istituzioni ed associazioni della provincia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Rivisto l’elenco delle istituzioni ed associazioni operanti in provincia di Agrigento. Gli aggiornamenti in primo luogo, riguardano la composizione del nuovo Parlamento e dei suoi uffici e le modifiche dei vertici di alcuni Enti pubblici e Associazioni della provincia. I cittadini possono consultare l’elenco nelsito del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it, nella pagina Urp e stampa/Ufficio stampa/pubblicazioni.

La pubblicazione pubblicata esclusivamente in formato digitale è curata dell'ufficio stampa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Viene realizzata in formato pdf ed include una serie di notizie su vertici, indirizzi e numeri telefonici di enti ed associazioni utili a cittadini. Questo strumento di lavoro è aggiornato e migliorato da parte dell'ufficio stampa in tempo reale.

Le Istituzioni e le Associazioni interessate ad inviare segnalazioni ed aggiornamenti per integrare la pubblicazione o per l'inserimento nelle categorie presenti nell'elenco possono chiamare lo 0922/593228 oppure lo 0922/593267 o inviare una e-mail all'indirizzo ufficiostampaproag@yahoo.it.

Le variazioni, compatibilmente con l’editing del formato, saranno compiute nel più breve tempo possibile.