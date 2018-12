Rinasce l'idea dell'aeroporto? Una grossa azienda cerca terreni

C'è una grossa società, sorretta da uno dei più grandi istituti bancari a livello internazionale, che è interessata - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia ad acquistare un terreno pianeggiante lungo circa 400 metri e largo 25 metri che non abbia ostacoli di sorvolo. Un terreno sul quale far atterrare gli Atr fino a 80 posti. E questa grossa società, stando sempre a quanto riporta il quotidiano, si è rivolta all'agenzia "Vero Affare" di Favara, che è diretta da Carmelo e Antonino Cuschera. "Abbiamo ricevuto, da quando abbiamo pubblicato la richiesta sul nostro sito, decine e decine di telefonate di gente disposta a vendere i propri terreni - dicono, a La Sicilia, Carmelo e Antonino Cuschera - . Due soluzioni le abbiamo trovate: una riguarda una aviopista e l'altra, ben 13 ettari di terreno, lungo la statale 115 ter. A fine gennaio - concludono - questi nostri committenti arriveranno ad Agrigento per una serie di sopralluoghi".