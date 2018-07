Aereo per Lampedusa decolla dopo 14 ore d'attesa

Il volo per Lampedusa è partito da Orio con 14 ore di ritardo. Anziché partire alle 19,30 di sabato è decollato ieri mattina alle 9,30. Lo riporta L'Eco di Bergamo. Si tratta della stessa tratta e della stessa compagnia del volo del 3 luglio scorso: in quel caso era durata 31 ore l’odissea dei quasi 190 passeggeri in partenza da Orio, destinazione sempre Lampedusa.

La compagnia aerea Volotea - secondo quanto riporta L'Eco di Bergamo - ha riprotetto, sabato sera, i passeggeri in albergo facendoli partire il giorno successivo.