Adeguamento anti-Covid19 delle scuole, ecco i fondi comune per comune

Fondi per l'adeguamento e l'adattamento anticovid degli spazi e delle aule didattiche di proprietà o gestite dai comuni, in arrivo una pioggia di fondi.

Le risorse, stanziate dal Ministero all'Istruzione dovranno servire a finanziare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

Ecco l’elenco delle somme che sono state stanziate (ma non erogate) per questo scopo: Comune di Agrigento, 310mila euro; Cammarata, 28mila euro; Campobello di Licata, 40mila euro; Caltabellotta, 6mila euro; Canicattì, 160mila euro; Casteltermini, 28mila euro; Cattolica Eraclea, 15mila euro; Comitini, 3mila euro; Grotte, 28mila euro; Lampedusa e Linosa, 28mila euro; Licata, 160mila euro; Montevago, 15mila euro; Naro, 28mila euro; Palma di Montechiaro, 110mila euro; Porto Empedocle, 90mila euro; Racalmuto, 28mila euro; Raffadali, 70mila euro; Ravanusa, 70mila euro; Realmonte, 15mila euro; Ribera, 90mila euro; Sambuca di Sicilia, 28mila euro; San Biagio Platani, 6mila euro; San Giovanni Gemini, 28mila euro; Santa Margherita di Belice, 28mila euro; Santo Stefano Quisquina, 15mila euro; Sciacca, 160mila euro; Siculiana, 15mila euro; Villafranca Sicula, 6mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto si lavora: proprio ieri il Municipio di Agrigento ha convocato una riunione con tutti i dirigenti scolastici per avviare le attività di programmazione e realizzazione adeguamenti anticovid in tutti gli Istituti scolastici di competenza comunale. “Avvieremo l'apertura delle nostre scuole – ha detto il sindaco Lillo Firetto - in ordine e sicurezza”.