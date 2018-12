Adas, raccolta di sangue ad Agrigento, Palma e Comitini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Per consentire alla cittadinanza di donare con generosità il proprio sangue l’Adas effettuerà due raccolte, sabato 8 dicembre ad Agrigento a Porta di Ponte dalle ore 8 alle ore 12.30 ed a Palma di Montechiaro, in piazza Bonfiglio, dalle ore 8 alle ore 12.30, domenica 9 dicembre saremo a Comitini in piazza Umberto dalle ore 8 alle ore 12.30.

A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.