L'Adas "chiama" a raccolta i volontari, via alla raccolta sangue

L'Adas "chiama" a raccolta i volontari. Verranno effettuerà due raccolte, si domenica 3 maggio a Favara in piazza Cavour dalle 8 alle 12 ed a Naro in Piazza Sant’Agostinoi Contemplattivi dalle 8 alle 12. " A tutti i donatori - fa spaere l'Adas - saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione".