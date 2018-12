Action figure, costruzioni e droni: ecco i regali più gettonati del Natale 2018

Costruzioni, case delle bambole e giochi elettronici. Bambini e ragazzi hanno raccolto un gran bel bottino di regali nel giorno di Natale. I negozi di giocattoli e di elettronica sono stati letteralmente svuotati nel corso degli ultimi giorni. Harry Potter, in tutte le sue forme, è stato il personaggio più amato dalle ragazzine, preceduto, per ordine di età, dalle Lol per le bambine più piccole. Molto popolari tra bambine e ragazze, infatti, sono state proprio le action figure, che nel 2018 hanno avuto un incremento delle intenzioni di acquisto del 132,4% rispetto al 2017. Attualmente, il prodotto più cercato è l’Entertainment Lol Surprise Eye Spy Under Wraps, ultima versione della bambola, avvolta in un involucro speciale e accompagnata da una magica lente.

I classici giochi elettronici sono stati i più venduti, soprattutto per gli adolescenti. Grande successo, ad Agrigento, per il Natale 2018, anche per i droni. Sempre più ricercati, sono stati il regalo ideale per i giovanissimi. Un prodotto adatto comunque a tutte le età e particolarmente richiesto dal pubblico adulto.

I negozianti agrigentini hanno visto gli scaffali svuotarsi. E ancora una volta il Natale ha reso grandi e piccini felici, tutti intenti nello scartare pacchi di ogni misura e colore.