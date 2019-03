Acquedotto Voltano, riparata la perdita idrica in via Caduti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che gli operatori del Gestore hanno riparato la perdita idrica riscontrata questa mattina sull’acquedotto “Voltano”, in via Caduti in Miniera (nella zona del cimitero di Aragona); acquedotto che approvvigiona il serbatoio “Cartesio” nel Comune di Favara.

Pertanto si comunica che è stata avviata la procedura di ripristino della regolare portata idrica al Comune interessato, la cui normalizzazione della fornitura avverrà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.