Malfunzionamento dell'acquedotto Fanaco, diversi comuni a "secco" da Natale

Guasto nella fornitura idrica proveniente dall'acquedotto Fanaco gestito dalla Sicilia Acque: quattro comuni a "secco" da Natale.

Nel tardo pomeriggio del 25 dicembre, infatti, a causa di una rottura è stato interrotto il funzionamento della rete che rifornisce i comuni di Casteltermini, Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa.

"Consequenzialmente - dicono dalla Girgenti Acque - anche la turnazione idrica nei suddetti comuni è stata temporaneamente sospesa. Si assicura che, la stessa tornerà tonerà regolare non appena Siciliacque, società di sovrambito, avrà ripristinato l’ordinaria fornitura idrica, prevista nella tarda mattinata di oggi, ai comuni sopra menzionati, e, comunque, non appena i serbatoi comunali abbiano raggiunto i livelli minimi per garantire una regolare distribuzione idrica che, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".

