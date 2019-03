Acque piovane connesse alle fogne, firmate altre undici ordinanze di distacco

Acque piovane connesse alle fogne cittadine, il fenomeno sembra senza fine. Sono infatti ormai almeno un centinaio le ordinanze fin qui firmate dal Comune di Agrigento per imporre ai cittadini soprattutto nella zona a valle della città (San Leone, Villaggio Peruzzo, Villaggio Mosè) di distaccare le grondaie dal pozzetto delle acque nere ed evitare, così, che in caso di pioggia queste seconde condotte possano esplodere per l'enorme quantità di acqua riversata al loro interno.

Un'attività di "caccia" agli allacci iniziata diversi anni fa e che ha fatto registrare un gran numero di ordinanze dal 2016 ad oggi che dovrebbero aver ridotto gli afflussi di acqua piovana in fognatura, per quanto il fenomeno sia così diffuso che l'individuazione di chi non rispetta la norma sembra ancora lunga dal finire.