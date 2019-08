Acque piovane nelle fognature, non si fermano le ordinanze di distacco

Acque piovane smaltite nelle fogne e fognature che, ad ogni perturbazione meteorologica saltavano e continuano a saltare in aria: firmate nuove ordinanze di distacco. Il sindaco di Agrigento Lillo Firetto nei giorni scorsi ha sottoscritto 6 nuovi provvedimenti che obbligano entro due settimane i proprietari di altrettanti immobili situati tutti tra San Leone e il Villaggio Mosè a scollegare le condotte che trasportano l’acqua piovana raccolta dai tetti dalle fognature.

Questo per evitare appunto che ad ogni pioggia le tubazioni delle acque nere andassero letteralmente in “tilt”, sversando spesso in spiaggia i liquami. Un fatto accertato solo da alcuni anni e che sta portando a diverse decine di ordinanze ad hoc per eliminare le immissioni irregolari.