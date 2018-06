Acque bianche nelle fogne, scattano i controlli: scoperti 4 casi

Tre al viale Leonardo Sciascia e uno in via Michele Lizzi. Sono quattro i nuovi casi, scoperti nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè, di immissione di acque piovane - provenienti da pluviali, terrazze e grondaie - nella fognatura destinata alle sole acque nere.

Dopo la sessantina di casi accertati soltanto nel 2017, sembrava che fosse finita. In realtà, dopo una nuova raffica di controlli, sono saltati fuori, già a metà maggio, prima altri tre abusi, sempre al viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè, e nelle ultime ore questi altri quattro. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, nelle ultime ore, ha firmato, dunque, altrettante ordinanze affinché i proprietari scolleghino - entro 15 giorni - le condutture delle acque bianche al collettore delle acque nere.

Le scoperte sono state fatte grazie ad un controllo congiunto tra tecnici ed operai del settore Lavori pubblici e polizia municipale.

"Questa amministrazione - hanno scritto dal Comune - ha avviato una campagna di indagine mirata alla verifica degli scarichi dei reflui generati negli immobili di civile abitazione o assimilabili. I controlli riguardano il corretto collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere nei rispettivi collettori fognari pubblici allo scopo di individuare ed eliminare le irregolari immissioni di acquemeteoriche nei collettori fognari destinati alle sole acque reflue e viceversa: le immissioni di acque nere nei collettori delle acque bianche".

In realtà è bastato semplicemente rimettere in moto la macchina dei controlli che altre sette immissioni sono state scoperte nel giro di poche settimane.

Il sindaco ancora una volta, dunque, ha ribadito: "Si provveda entro e non oltre 15 giorni a scollegare dal collettore delle acque nere tutte le acque provenienti da tetti, terrazze, spiazzali e caditoie, a salvaguardia dell'igiene, della salute pubblica e della pubblica incolumità. Al termine dei lavori di sconnessione - prosegue il sindaco - si dovrà produrre una relazione tecnica, corredata da elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri la puntuale osservanza dei contenuti dell'ordinanza". In caso di inottemperanza si dovrebbe provvedere all'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario. I controlli, in tutte le zone del Villaggio Mosè, di San Leone in particolar modo e Villaggio Peruzzo, intanto, vanno avanti. E verosimilmente, nelle prossime settimane, saranno ancora più capillari e meticolosi gli accertamenti.