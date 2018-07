Torna potabile l'acqua nelle vie Crispi e Fazello, ripristinata l'erogazione idrica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, sulla scorta degli esiti delle ultime analisi, eseguite sui campioni di acqua prelevati nella zona di Via Crispi/Fazello ad Agrigento, che hanno dato esito positivo in quanto i parametri dell’acqua hanno evidenziato parametri conformi ai dettami normativi, in data odierna si procederà al ripristino della regolare distribuzione idrica in Via Crispi e Fazello, ad eccezione del civico n. 21 della Via F. Crispi per effetto dell’Ordinanza Sindacale n. 84 del 05/06/2018.