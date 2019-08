In via De Sica l'acqua non è potabile, l'ente gestore corre ai ripari

“Niente acqua potabile in via De Sica”. E’ quanto fatto sapere tramite nota stampa, da Girgenti acque. Tramite un’ordinanza sindacale il primo cittadino, Calogero Firetto, ha vietato l’utilizzo ai fini potabili o domestici dell’acqua erogata in via De Sica, ad Agrigento.

“Si rileva che – fa sapere Girgenti acque - il gestore sta ponendo in essere le dovute attività al fine di ripristinare i parametri microbiologici dell’acqua e procedere così alla richiesta di revoca della suddetta ordinanza sindacale”.