"Parametri non conformi", niente acqua potabile per diverse zone: ecco dove

Emergenza acqua a Licata? Il sindaco Galanti, dopo una nota dell'Asp, con la quale è stata comunicata la presenza di parametri non conformi in ingresso al serbatoio Safarello, e nei punti rete di via don Minzoni 37, via Carnevale 89 e via Gela (palazzo Betulle), ha emesso l'ordinanza una nuova ordinanza. Il sindaco, vita l'utilizzo ai fini potabili delle zone rifornita, dal serbatoio Safarello. Quindi, niente acqua potabile nelle zone del: Villaggio dei fiori e villaggio Agricolo e Playa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.