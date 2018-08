Le analisi sono negative, acqua non potabile in via Crispi e Fazello

Acqua con parametri non conformi, disposto il divieto di utilizzabilità per fini potabili in due punti nelle vie Crispi e Fazello.

L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Lillo Firetto in seguito alla segnalazione del Sian dell'Asp di Agrigento, il quale, "a seguito di accertamenti del campione d'acqua prelevato in via Crispi 31 e via Fazello 28" ha "riscontrato parametri microbiologici non conformi".

Starà adesso al gestore del servizio idrico verificare le cause del probleme ed eliminare lo stesso in modo da rendere nuovamente utilizzabile l'acqua fornita ai cittadini. In via Crispi, già nel recente passato, era stato necessario emettere delle specifiche ordinanze in tal senso per vietare l'uso potabile del liquido fornito dai rubinetti nelle case dei cittadini.