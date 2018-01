Acqua inquinata al viale Cannatello, interrotta la fornitura

Acqua inquinata nei pressi del viale Cannatello. Girgenti Acque comunica che "le analisi microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati il 13 gennaio nelle riserve idriche di accumulo hanno evidenziato uno sforamento dei parametri, previsti dalla normativa vigente, in via Rosario Di Salvo 7, via Toscana 12, via Toscana 3 e via Toscana 14, nel Comune di Agrigento".

In via cautelativa, quindi, "si è disposta la chiusura della fornitura idrica - spiega la società che gestisce il servizio idrico - nel tratto di via Rosario Di Salvo compreso fra l’intersezione con il viale Cannatello e l’intersezione con la via dei Fiumi".

Girgenti Acque procederà alla pulizia delle riserve idriche a servizio delle utenze ed al rifornimento sostitutivo a mezzo di autobotte. I tecnici stannno lavorando anche per individuare le cause dell'inquinamento.