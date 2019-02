Acqua inquinata a Villaggio Mosè, Girgenti Acque: "Disposta la pulizia delle le riserve idriche"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sforamento parametri dell’acqua in Via De Sica e traverse, Villaggio Mosè - Agrigento. Girgenti Acque S.p.A. comunica che le analisi microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati in data 04 febbraio u.s., presso i seguenti punti rete:

RdP n° 220/19 – via De Sica n. 35 (matricola contatore N. 51981);

RdP n° 221/19 – via Mario Tobino n. 12 (matricola contatore N. 302);

RdP n° 222/19 – via Mario Tobino n. 12 (matricola contatore N. 367);

RdP n° 223/19 – via Mario Tobino n. 11 (matricola contatore N. 296);

RdP n° 226/19 – via Mario Tobino n. 12 (matricola contatore N. 22898);

RdP n° 227/19 – via De Sica n. 11 (matricola contatore N. 3118);

RdP n° 229/19 – via Guido Piovene n. 11 (matricola contatore N. 24356);

RdP n° 231/19 – via Mario Tobino n. 11 (matricola contatore N. 11547);

RdP n° 232/19 – via Pino Mercadante n. 25 (matricola contatore N. 74498);

RdP n° 234/19 – via Pino Mercadante n. 25 (matricola contatore N. 27332);

RdP n° 236/19 – via De Sica n. 28 (matricola contatore N. 36605);

RdP n° 239/19 – via De Sica n. 35 (matricola contatore N. 51981);

RdP n° 241/19 – via Giovanni Russo Archeoli n.15 (matricola contatore N. 53785);

hanno evidenziato uno sforamento dei parametri dell’acqua e pertanto il Gestore ha disposto la pulizia delle le riserve idriche a servizio degli immobili interessati.

Si comunica, altresì, che gli operatori ed i tecnici del Gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause dello sforamento, dei parametri dell’acqua, riscontrato e per pervenire ad una rapida risoluzione della problematica in oggetto.