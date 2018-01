Acqua, Coordinamento Titano: "Installare valvola di sfiato ad ogni contatore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Abbiamo provveduto ad inviare ad Ati Idrico, tramite Pec, la richiesta ufficiale , da inoltrare al Gestore Unico di installare , per ogni contatore di ogni utente di ogni città o paese, una valvola di sfiato, conforme a quanto prevede la norma EN 1074 – 4, a monte di ogni contatore, onde consentire una corretta misurazione dell’ acqua che viene fornita ad ogni utente. La discontinuità nell’ erogazione ne impone l’ installazione.

L’ assenza di ciò , è certo , implica , molto spesso una erronea misurazione in quanto tutta l’ aria contenuta nei collettori, che entra al cessare della erogazione, viene poi misurata dai contatori come fosse acqua. Inoltre, la richiesta contiene anche la verifica sulle attività di controlli periodici, previsti a carico dei contatori secondo il D.M. n° 155 del 30 ottobre del 2013. Ma osiamo dire di più : è nell’ interesse dello stesso Gestore ottemperare a queste richieste, onde fugare illazioni, sospetti, maldicenze rispetto alla propria buona condotta nei confronti dei cittadini. E’ pure interesse dell’ Ati trasmettere immediatamente questa richiesta al Gestore anche per rasserenare l’ opinione pubblica , recentemente allarmata dai metodi poco ortodossi messi in campo dal Gestore, ed avere certezza della corretta misurazione dell’ acqua e potrà farlo con immediatezza se come è vero dovrà incontrarlo a breve. L’ etica, la giustizia e la correttezza non vanno predicate ma vissute ed applicate.