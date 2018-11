"Ha gettato l'acido sul volto di un impiegato", anziana posta ai domiciliari

Perché lo abbia fatto non è chiaro. I carabinieri della stazione di Alessandria della Rocca, per tutta la giornata di ieri, hanno cercato di scavare nella vita dell’anziana e del quarantanovenne rimasto ferito. Servirà, verosimilmente, ancora del tempo per cercare di fare completa chiarezza sulle motivazioni che, però, cominciano già ad emergere. Pare che fra i due – fra l’anziana e l’impiegato del supermercato – vi fossero dei dissapori, forse anche degli alterchi, pregressi.

E’ certo – almeno secondo i carabinieri del comando provinciale di Agrigento – quello che è, invece, accaduto ieri mattina all’interno del supermercato di piazza Generale Carlo Albero Dalla Chiesa ad Alessandria della Rocca. Una pensionata di 79 anni – secondo l’accusa – avrebbe gettato dell’acido contro l’impiegato che sarebbe stato colpito al volto. L’anziana – Maria Castellano - è stata identificata ed arrestata. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di lesioni personali gravissime. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

Il dipendente del supermercato - un quarantanovenne di Alessandria della Rocca - è stato ricoverato al reparto "Grandi ustioni" dell’ospedale “Civico” di Palermo. Per tutta la giornata, fino ad ieri sera, l’uomo è rimasto in prognosi riservata. I medici non si sono sbilanciati, anche se ieri sera – per sua fortuna – non appariva essere in pericolo di vita.