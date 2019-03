Accurso Tagano (Sil Sicilia): "Il mondo della Cultura è a lutto per la morte di Tusa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con Sebastiano Tusa se ne va una persona di grande spessore scientifico e umano. Il mondo della cultura e dell'archeologia siciliano e mondiale è a lutto. Un uomo colto e garbato che tanto ha fatto e dato alla cultura e all'archeologia mondiale attraverso i suoi illuminati studi e ricerche. Morto mentre andava a parlare e a difendere ciò che ha fatto in tutta la sua vita: la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici non solo siciliani ma anche quelli dei paesi poveri. Per la prima volta la Sicilia aveva un assessore al posto giusto.