Tenta di uccidere la moglie, un 57enne affidato ai servizi sociali

Il tribunale di Sorveglianza ha disposto l’affidamento in prova ai servizi sociali per Accursio Amato, di 57 anni. Ad essere stata accolta, fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, è stata l’istanza dall’avvocato Mauro Tirnetta. Amato, ex Lsu del Comune, è stato condannato – con sentenza definitiva – a 6 anni per tentato omicidio ai danni della moglie. Il 57enne tra carcere e domiciliari ha scontato 4 anni e mezzo di reclusione. Adesso, per lui, comincia un nuovo percorso. Amato, dunque, lavorerà per una associazione di Sciacca. Intanto, è in corso la causa di lavoro a carico di Amato, viene chiesto il depennamento dalle liste Lsu.