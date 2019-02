Maxi rissa fuori da un locale della movida di San Leone, accoltellato un buttafuori

Era notte fonda, quando una maxi rissa ha coinvolto diverse persone. Ad avere la peggio è stata un buttafuori di origini romene. L’uomo è stato accoltellato da dei balordi.

Il dramma si è consumato fuori da un locale del centro della movida di San Leone. Il romeno era impegnato nel servizio di vigilanza del locale notturno, non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accoltellamento. Una serata di movida e divertimento, si è macchiata di sangue.

Non si conosce, al momento, chi avrebbe sferrato il colpo fatale all’uomo. Il buttafuori è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio, di Agrigento. Il romeno secondo quanto trapela, non sarebbe in pericolo di vita. Adesso è caccia ai responsabili del gesto.