Violato l'accesso chiuso della Scala dei Turchi, Zicari: "Serve l'Esercito"

"Per delimitare l’area a rischio crolli e consentire l’accesso alla Scala dei Turchi abbiamo realizzato un percorso alternativo e una staccionata in legno ricoperta da rete metallica, ma se la gente rompe la rete e attraversa la zona più pericolosa noi purtroppo non possiamo farci niente. Per gestire così tante persone in questa situazione ci vuole l’Esercito. I ragazzi del progetto civico fanno informazione sul posto ma non sono forze dell’ordine e non possono intervenire".

Lo ha detto, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, il sindaco di Realmonte Lillo Zicari a proposito delle polemiche sui social sul nuovo percorso e sul danneggiamento della staccionata che delimita l’area a rischio crollo sulla spiaggia accanto alla scogliera di marna chiusa ormai da diversi mesi.

In attesa che venga finanziato un progetto da 400 mila euro per la messa in sicurezza del costone roccioso, per aggirare l’ostacolo di due ordinanze che ne vietano la fruizione (una del sindaco e della Capitaneria di porto empedoclina) e garantire ai turisti di poter raggiungere la Scala dei Turchi durante la stagione estiva, l’amministrazione comunale ha realizzato un percorso che prevede il passaggio in acqua e poi su una pedana in legno di sette metri.