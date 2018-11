Accertamento tributi locali, l’assessore Bilotta: “Abbiamo affidato il servizio come attività straordinaria di supporto”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con riferimento al comunicato stampa n° 410 del 27 novembre u.s., in cui tra l'altro si legge che l'Amministrazione comunale ha affidato il "servizio di supporto tecnico professionale l'attività di emissione degli avvisi di accertamento dei tributi locali TARSU/TARES/IMU/COSAP/ICP in scadenza al 31/12/2018-2019"., alla Ditta GEFIL di Campobello di Licata, per un importo complessivo di € 24.339,00, di cui € 4.389,00 per iva in ragione del 22%, l'assessore comunale alle risorse finanziarie, Antonio Bilotta, interviene per precisare quanto appresso riportato.

“Con la determina dirigenziale citata nel suddetto comunicato stampa - sono le testuali parole dell'Assessore Bìlotta - il provvedimento è stato adottato, con urgenza, al fine di evitare un danno economico all'Ente, derivante dalla prescrizione dei tributi locali dovuti per gli anni 2013 – 2014, e mai denunciati da alcuni contribuenti evasori totali e sconosciuti all'Ente.

Conseguentemente, non si tratta di un'attività di riscossione tributi, compito che l'Ufficio Tributi del Comune sta portando avanti, in house, con merito, ma di un'attività straordinaria, di supporto per la scoperta degli evasori totali. Quindi, con la suddetta determinazione, il Comune non ha affidato a terzi la gestione del servizio di accertamento e riscossione tributi, che resta in forza il competente ufficio comunale, ma di supporto al suddetto ufficio con lo specifico compito di individuare gli evasori totali per gli anni a decorrere dal 2013 in poi. Cosa che, se non fosse stata fatta, avrebbe causato la prescrizione dei termini, con conseguente danno erariale a carico dell'ente. Inoltre, con la scoperta di questi evasori – conclude l'assessore – si spera di ridurre l'importo dei tributi a carico di chi regolarmente ha sempre fatto il proprio dovere, pagando quanto dovuto”.