Si accende il tripode dell'amicizia, il sindaco Firetto: "Qui sguardi di pace che incontrano il futuro"

Sul palcoscenico più bello della città si apre la 74esima edizione del Mandorlo in fiore. Il festival del folklore vive il suo momento più suggestivo. Questo pomeriggio il corteo ha attraversato la via Sacra per ritrovarsi ai piedi del tempio della Concordia. Tutti i gruppi folk, partecipanti alla kermesse, hanno camminato con una fiaccola in mano. L’immagine suggestiva è pronta a rimbalzare in ogni dove. Che il Mandorlo in fiore abbia inizio, a sancirlo ufficialmente è stata l’accensione del tripode dell’amicizia. All’evento il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto e tutte le autorità cittadine.

“I tammuri di Agrigento danno un segno inconfondibile, come se dovessimo guardare al futuro. Gli organizzatori hanno voluto mettere appena dietro i tammuri un gruppo che ha come tema l’accoglienza – ha detto Firetto, nel consueto discorso inaugurale. Il Mandorlo in Fiore è una festa per la Sicilia, gli agrigentini ci tengono a mandare un grande messaggio di Concordia. Il prossimo mandorlo il fiore segnerà i 2600 anni di fondazione della nostra città. E’ un traguardo che parla di accoglienza non solo tra i popoli, ma anche all’interno dello stesso popolo. Questo è uno dei momenti più suggestivi che questa festa offre. Non siamo alla fine dell’Europa, ma siamo all’inizio. Questa sponda del Mediterraneo offre diversi messaggi. Il più chiaro è quello che parla di gente che incontra sguardi che parlano di futuro. Vorrei, infine, mandare un messaggio ai miei cittadini: ‘non importa se il Mandorlo non vi passa sotto casa, ma il messaggio deve attraversare il mondo”.