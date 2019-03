Corso libero di elementi di tecnica restauro dipinti, all’Accademia “Michelangelo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Inizia subito dopo Pasqua. Due lezioni a settimana, da tenersi nel pomeriggio. Durata cento ore. Questi alcuni dettagli del Corso libero di elementi di tecnica restauro dipinti che si terrà presso Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, in via Bac Bac 7.

Una vera opportunità di conoscenza per accostarsi a questo mestiere affascinante e a contatto c on l'arte. Il corso è tenuto dal professore Gaetano Caruso, restauratore e docente. Il costo intero è di euro quattrocento. Al termine verrà rilasciato un Attestato. Per info tel. 0922604366.