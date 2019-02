"Incarico per le pulizie affidato senza gara d'appalto", ex direttore Iacp a giudizio

Incarico prorogato a una ditta di pulizie senza la gara di appalto: nuovi guai giudiziari per l’ex direttore generale dello Iacp Ulisse Sajeva. Il funzionario pubblico, questa mattina, doveva comparire davanti al giudice dell’udienza preliminare, Stefano Zammuto, per rispondere dell’accusa di abuso di ufficio. Un impedimento dell’imputato, chiamato a testimoniare in un altro procedimento al tribunale di Sciacca, ha fatto slittare l’udienza al 23 aprile.

Sajeva, 66 anni, che ha nominato come difensore l’avvocato Nicolò Grillo, è accusato di abuso di ufficio perché – secondo la Procura della Repubblica – avrebbe prorogato il servizio, senza procedere alla gara di appalto, a una ditta che si occupava del servizio di pulizia dei locali dello stesso Istituto autonomo case popolari. Il danno contestato è di poco più di 10mila euro. A tanto ammonta l’importo dell’appalto che, sostiene l’accusa, la ditta avrebbe ingiustamente guadagnato a discapito di eventuali altre imprese che avrebbero potuto svolgere il servizio se ci fosse stata una procedura ad evidenza pubblica.