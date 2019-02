I controlli non fermano l'abusivismo, scoperti due nuovi casi: cinque denunce

Due nuovi casi di abusivismo edilizio sono stati scoperti dalla polizia municipale, i cinque presunti responsabili dell'illecito sono stati denunciati.

Il primo è stato individuato in un appartamento in via Sicani, traversa del viale Cavaleri Magazzeni, fra San Leone e il Villaggio Mosè, in piena zona A. Per questa costruzione illegale sono stati denunciati in quattro, tutti ritenuti committenti delle opere abusive.

L'altro abuse edilizio, invece, sarebbe stato commesso dal titolare di un'azienda agricola, poco distante da via Callicratide. Entrambi gli abusi sarebbero stati commessi in zona sottoposta a vincolo sismico.