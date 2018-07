Abusivismo, le demolizioni vanno "in vacanza": si riprende a settembre

Si fermano anche quest'anno nei mesi di luglio e agosto, le demolizioni di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale di Licata. Come negli anni precedenti - si legge sul quotidiano La Sicilia - le ruspe fermeranno i motori, una sorta di "patto" non scritto per evitare di demolire mentre turisti e bagnanti sono in spiaggia, a pochi metri di distanza.

Gli ultimi due interventi portati a termine sono stati quelli di via Maresciallo Ricotta (alla Playa, sul versante di Levante della costa licatese) e quello di San Nicola-Pisciotto, nei pressi della spiaggia della Rocca. In tutte e due i casi, sono state demolite due villette edificate all'interno della fascia costiera a vincolo di inedificabilità assoluta.