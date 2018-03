"Scoperto edificio abusivo", scatta l'ordine di sospensione dei lavori

Hanno edificato senza autorizzazione e adesso dovranno sospende i lavori. Il dirigente del settore Territorio e Ambiente, Giuseppe Principato, ha emesso un'ordinanza nei confronti di alcuni agrigentini che stavano realizzato opere edili abusive nella zona del Villaggio Mosè.

Nello specifico, gli uomini della polizia municipale, dopo un sopralluogo, hanno scoperto una piattaforma di 80 metri quadrati su cui è stato costruito un fabbricato di 40 metri quadrati, alto 3,30 metri, con struttura intelaiata in cemento armato e copertura a due falde spioventi in travetti prefabbricati, il tutto privo di tamponatura. Inoltre, sarebbe stato realizzato anche un muro di recinzione in cemento armato lungo complessivamente 18 metri ed alto un metro.